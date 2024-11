Auto contro moto nel Torinese, vittima un ragazzo di 17 anni

Aveva solo 17 anni il motociclista che ha perso la vita ieri sera a Banchette, nel Torinese, a seguito di un incidente stradale che si è verificato all'innesto della pedemontana. Si tratta di Alex Barile, un giovane residente a Ivrea.

La sua motocicletta, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un'Alfa Romeo Mito proprio di fronte alla caserma dei vigili del fuoco. Sull'auto viaggiava una coppia di Cuorgnè rimasta illesa. Per il giovane motociclista invece non c'è stato niente da fare. La polizia di Ivrea sta indagando per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.



