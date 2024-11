Alta gastronomia e cocktail d'autore durante le Atp Finals

Alta gastronomia, cocktail d'autore, vini pregiati: è una settimana di eventi speciali quella organizzata dall'agenzia di comunicazione e organizzazione eventi To Be in collaborazione con Lavazza Eventi in occasione delle Nitto Atp Finals 2024. Da domenica 10 a domenica 17 novembre, all'interno della Centrale, nella Nuvola Lavazza, la migliore enogastronomia sarà protagonista di una serie di appuntamenti aperti al pubblico, che coinvolgeranno grandi chef, rinomati produttori di vino, maestri lievitisti, panificatori, bartender d'avanguardia.

Per tutti gli appassionati di tennis alle 15 di domenica 17 verrà trasmessa su uno schermo gigante la finalissima delle Nitto Atp Finals 2024.



