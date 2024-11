Le nozze di Figaro, il 21 novembre in scena per gli under 30

Inizia domani, giovedì 7 novembre alle ore 11, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani delle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, l'opera che inaugura la Stagione d'Opera e di Balletto 2024/2025 del Regio.

Lo spettacolo - per la prima volta in Italia - è in scena giovedì 21 novembre alle ore 19.30 ed è riservato al pubblico under 30. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le nozze di Figaro, capolavoro di Mozart e del suo librettista Da Ponte, inaugura la Stagione del Regio intitolata La meglio gioventù con una storia di intrighi, amori e risate.

L'allestimento è firmato dal regista spagnolo Emilio Sagi, noto per i suoi spettacoli raffinati ed eleganti.

L'ingresso per l'Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA