DolcissimArte, Torino capitale della pasticceria artigianale

Torino si conferma capitale dell'eleganza pasticcera con la terza edizione di DolcissimArte, la rassegna della pasticcera piemontese, dall'8 al 10 novembre, promossa dall'Ascom Torino e e dall'Epat. "E' un omaggio a questa eccellenza e si inserisce in un momento particolarmente frizzante e ricco di visitatori per Torino. Un evento che arricchisce l'offerta culturale cittadina tra la vivace settimana dell'arte contemporanea e le Atp Nitto Finals di tennis" sottolinea la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa durante la presentazione al Museo del Risorgimento dove 70 pasticceri hanno portato 120 torte.

Il comparto della pasticceria in Piemonte è rilevante: nel 2024 sono 1.400 le attività di pasticceria su 17mila attività in Italia, e più di 1.000 sono artigianali. A Torino, quasi 600 pasticcerie artigianali mantengono viva la tradizione pasticcera, affiancate da numerose realtà anche nelle altre province. Alcune vantano oltre 200 anni di storia con gestioni famigliari di sei o sette generazioni, e sono numerose quelle alla terza o quarta generazione. "Siamo convinti che queste manifestazioni non solo contribuiscano a incrementare il turismo enogastronomico, ma rafforzino anche il legame tra produttori e consumatori" ha sottolineato Guido Bolatto - segretario generale della Camera di commercio di Torino.

Molte le iniziative, a partire da Pasticceri in vetrina, che trasformerà 13 vetrine del centro in veri laboratori dolciari, con show e degustazioni. Appuntamento da Secret garden, ma anche al Rugantino. E ancora De Carlo, Galleria Marco Polo. Pasticcini in carrozza vedrà girare sabato e domenica (lungo la linea 5) il tram gourmet con viaggi guidati e degustazioni, mentre Dolcissima on the road schiererà le Ape Car della manifestazione che faranno tappa nelle piazze auliche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA