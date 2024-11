Ferrovia Vigezzina, show teatrale a bordo chiude il centenario

Per chiudere le celebrazioni per il primo centenario della ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega Domodossola (Vco) e Locarno (Svizzera), la Società subalpina di imprese ferroviarie (Ssif), la società che gestisce la tratta italiana, propone una tre giorni di performance teatrali a bordo del treno.

Venerdì 29 e sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, uno speciale convoglio viaggerà tra Domodossola e Re e sarà il palco su cui andrà in scena lo spettacolo 'L'intrigo del treno', tra teatro, danza, canto e musica dal vivo. Ispirato al volume 'Ferrovia Vigezzina, una storia di uomini' di Benito Mazzi, scrittore e giornalista originario della Valle Vigezzo morto nel 2022, ripercorre la storia della ferrovia attraverso aneddoti e personaggi caratteristici, originali capotreni, facchini e viaggiatori d'antan.

Lo spettacolo è prodotto dal Festival degli artisti di strada Castelli in Aria in sinergia con la Ssif, la Pro Loco di Villette e l'unione montana della Valle Vigezzo. Otto gli artisti sul palco: due attori, quattro danzatori-attori e due musicisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA