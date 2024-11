A Cava dei Tirreni le mostre su Ayrton Senna e Umberto Palermo

Dal 9 al 17 novembre, presso le sale del Complesso San Giovanni a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, si terranno due mostre dedicate alla passione per il settore automobilistico. L'evento celebra, da un lato, i 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, simbolo della passione per l'automobile nel mondo delle competizioni, e dall'altro i primi 30 anni di carriera del designer Umberto Palermo.

La mostra su Ayrton Senna presenta 50 opere realizzate da diversi artisti, ciascuna delle quali interpreta la passione del leggendario pilota brasiliano per le corse, rendendo omaggio alla sua vita e alla sua eredità nel mondo dei motori.

Parallelamente, la mostra "50-30" dedicata a Umberto Palermo racconta, attraverso una serie di opere curate dal pittore Antonio Perotti, il percorso del designer dell'auto. Un viaggio che spazia dai prodotti utilitaristici all'automobile come espressione di pura passione e creatività, celebrando il suo contributo al design automobilistico e la volontà di mantenere viva questa tradizione. L'intento delle due mostre è rappresentare la vitalità e l'importanza del settore automobilistico, pilastro dell'identità italiana.



