Lib(e)riamoci, incontri a tematica ambientale da Ma.Ri. House

Giovedì 14 novembre, alle ore 20.30, la scrittrice Claudia Boscolo aprirà il ciclo di incontri a tematica ambientale Lib(e)riamoci organizzato in collaborazione don Dilà Mari House, con la media partnership di eHabitat. Negli spazi di Ma.Ri. House, in via Madonna delle Salette 20, a Torino, verrà presentato La tempesta e l'orso uscito di recente per Edizioni Industria & Letteratura.

L'evento, aperto al pubblico, sarà l'atto conclusivo di un gruppo di lettura coordinato da Alessia Zavatti Gazzillo, ideatrice di Lib(e)riamoci. A dialogare con Boscolo e Zavatti Gazzillo sarà Davide Mazzocco, giornalista di eHabitat. Si parlerà della tempesta Vaia e della complicata coesistenza fra umani e orsi in Trentino Alto Adige.

Gli appuntamenti di Lib(e)riamoci, proseguiranno a cadenza bimestrale: a gennaio Giorgio Volpi presenterà La natura lo fa meglio (e prima). Le sorprendenti invenzioni tecnologiche che la natura suggerisce all'uomo (Aboca Edizioni) a marzo sarà il nostro Davide Mazzocco a raccontare Riconquistare il tempo (People) e a maggio Franco Borgogno chiuderà con Un mare di plastica. Gli sconvolgenti risultati di una missione scientifica attraverso il passaggio a Nord Ovest (Nutrimenti).



