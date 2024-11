Biella, giovane in ospedale dopo uno schianto in moto

Un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Biella è in gravi condizioni in seguito a un incidente in moto avvenuto ieri notte nel Biellese, a Vigliano.

Intorno alle 23, alla guida di una moto da cross Honda, si è scontrato in via Marconi con un Suv Peugeot. Il giovane, soccorso dal soccorso alpino, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

È intanto ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.





