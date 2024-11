Ad Alessandria i primi manifesti con il 'Gelindo' di Guasco

Da oggi ad Alessandria si può ammirare l'opera che Riccardo Guasco ha realizzato per celebrare il Centenario di Gelindo, tradizionale commedia dialettale natalizia. Affissi, infatti, i primi manifesti sui quali è stata utilizzata per promuovere la mostra fotografica 'Cento immagini per Gelindo 100' (inaugurazione 15 novembre alla Buvette di Palazzo del Monferrato).

"Ho voluto rappresentare la scena che mi è rimasta più impressa, quella dove i pastori sono al cospetto del Bambino - spiega il noto illustratore alessandrino - Non si vedono né Maria né Giuseppe o Gesù, ma loro guardano una luce che arriva da fuori e li illumina. Vuole essere allo stesso tempo anche uno sguardo sul futuro e su altre 100, 1000 edizioni di Gelindo".

L'albero, la casa e il merlo in basso a sinistra sono un omaggio al manifesto di Pietro Morando, che nel 1974 dipinse il 'Presepe' appositamente per il Cinquantennio.

Un doveroso grazie a Riccardo Guasco dall'Associazione San Francesco, che dal 1924 porta in scena la 'Divota Cumedia'.





