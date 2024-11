The Others, Premio Zenato Academy all'artista cinese Lu Yidan

È stato consegnato il Premio Zenato Academy per la fotografia contemporanea all'artista cinese Lu Yidan per l'opera Chinese Garden (2021), della galleria milanese BianchiZardin, in occasione della Fiera d'arte contemporanea The Others a Torino.

La giuria del Premio, composta dal direttore artistico di The Others Lorenzo Bruni, dal critico d'arte Luca Panaro e dall'imprenditrice Nadia Zenato ha premiato l'opera della giovane artista cinese Lu Yidan "per la capacità di distinguersi per ricerca formale e originalità visiva, in continuità con le opere della collezione Zenato Academy. La ricerca di Yidan Lu è una registrazione di memorie e vissuti lontani che attiva riflessioni sul presente, attraverso una ricerca di espressione fotografica al di fuori delle convenzioni".

La fotografia Chinese Garden è stata scattata nella città natale dell'artista, Luoyang, dopo essere rientrata in Cina dagli Stati Uniti durante l'epidemia di Covid-19. Il luogo delle riprese sono le rovine della dinastia Sui Tang costruite nel primo anno dell'imperatore Yangdi di Sui (605) per promuovere lo sviluppo economico e rafforzare la centralizzazione.

Lu Yidan è un'artista multimediale. Nata in Cina, attualmente vive negli Stati Uniti. Ha trascorso i primi anni della sua formazione nel campo della scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti per conseguire un secondo Master in fotografia.



