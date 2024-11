Auto fuori strada nel Biellese, morto bimbo di 4 anni

( v, 'Auto fuori strada nella notte...' delle ore 8,46) È morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 4 anni che, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Trivero, in provincia di Biella.

Il piccolo si trovava nell'auto alla cui guida c'era il papà, di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione, la vettura è uscita di strada autonomamente.

All' interno del veicolo c'erano anche le due sorelle, 9 e 11 anni e la mamma, 41 anni, rimaste lievemente ferite. Troppo gravi invece le condizioni del bimbo, trasportato a Torino con l'elisoccorso. In ospedale il piccolo è arrivato già in arresto cardiaco.



