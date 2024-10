Mito Tech Ventures investe 1,5 milioni di euro in Tau Group

Mito Tech Ventures, il secondo fondo di venture capital lanciato da Mito Technology che investe nelle tecnologie per la transizione ecologica e la decarbonizzazione, investe 1,5 milioni di euro in Tau Group, startup che produce filo eco-sostenibile e ad alte prestazioni per motori elettrici con applicazioni nei settori automotive ed energia. Con questa seconda operazione prosegue il periodo di investimento di Mito Tech Ventures con l'obiettivo di sostenere ricercatori e imprese che sviluppano tecnologie innovative per accelerare la transizione ecologica, come Tau Group.

Tau Group, fondata nel 2013 da Francesco Taiariol, Filippo Veglia e Piero Degasperi, è specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la produzione di conduttori metallici isolati altamente performanti, fondamentali per la realizzazione di motori elettrici, trasformatori e generatori. Le tecnologie brevettate permettono realizzare rivestimenti a bassa impronta di carbonio, ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni dei componenti elettrici.



