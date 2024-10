Gomme da neve dal 1 novembre alle quote più alte

Per l'intero periodo invernale, ovvero a partire dal 1 novembre sui tratti delle strade provinciali a quote più alte e dal 15 novembre a quote medie è in vigore l'ordinanza con cui la Città metropolitana di Torino regolamenta la circolazione sulle arterie di propria competenza che attraversano territori di montagna e di collina. In alcuni casi la regolamentazione è in vigore sino al 15 aprile, in altri (le arterie con percorsi a quote più alte) sino al 30 aprile.

L'ordinanza contiene l'elenco delle strade interessate dall'obbligo per i conducenti di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli (catene o dispositivi equivalenti) o degli pneumatici idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Il provvedimento e l'elenco delle strade interessate sono consultabili sul sito Internet della Città metropolitana.





