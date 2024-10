Formazza, ripresa stagione sci di fondo con la neve conservata

E' ripresa oggi la stagione dello sci di fondo a Riale (Formazza), nel Verbano-Cusio-Ossola, a circa 1.700 metri di altitudine. Nonostante l'assenza di precipitazioni nevose, un circuito di due chilometri, tra andata e ritorno, è già pronto grazie alla neve conservata con la tecnica dello snow farming. Alla fine della stagione invernale, come accade da sette anni, sono stati ammassati tra i 7mila e gli 8mila metri cubi di neve, poi coperti con più strati di teli termici che ne consentono di limitarne lo scioglimento durante l'estate. Quest'anno se ne sono conservati 4.300 metri cubi.

In pista, oggi, vi erano una cinquantina di atleti. Fino a domenica 3 novembre, infatti, l'accesso alla pista è riservato agli atleti delle squadre agonistiche giovanili di sci club e comitati Fisi. Tra i team che hanno confermato la loro presenza vi sono squadre dalla Valle d'Aosta, da Bolzano, dal Friuli Venezia Giulia, la nazionale della Romania e alcuni sci club svizzeri. Da lunedì 4 la possibilità di sciare sarà estesa a tutti.

"Questo progetto ha una duplice valenza: consentire ai giovani agonisti di iniziare con una data certa la preparazione sul campo dopo le lunghe ore passate in palestra e permettere agli operatori turistici di allungare un po' la stagione della neve, anticipando l'avvio già a inizio novembre" il commento di Gianluca Barp, gestore del Centro del fondo di Riale.



