Fassi, Artissima fiera di scoperta delle giovani gallerie

"Artissima entra nel quarto decennio e conferma il suo ruolo di fiera di scoperta in grado di intercettare giovani gallerie nel sistema italiano, ma capace anche di fare scouting dei collezionisti. Noi vogliamo sorprendere i collezionisti, molti scoprono qui cose che non conoscevano". Lo spiega il direttore Luigi Fassi nel giorno in cui la fiera apre i battenti all'Oval Lingotto con 189 gallerie da 34 Paesi, 37 all'esordio. Diverse, nonostante le difficoltà della Brexit, arrivano da Londra, dove c'è stata una vera esplosione di gallerie. Sulle pareti di carton gesso ci sono opere del valore di 1.500 euro e altre che valgono svariati milioni. Alcune di queste diventeranno opere pubbliche della Gam e del Castello di Rivoli grazie al budget da 280.000 euro, il più alto degli ultimi dodici anni, stanziato dalla Fondazione per l'Arte Crt, presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

"Questa è la più importante Art Week italiana, tutto il sistema converge a Torino. Artissima ha creato per gemmazione spontanea iniziative di contorno, tutti aspettano la data dell'edizione successiva. L'epicentro del mercato dell'arte questa settimana è a Torino" sottolinea Fassi. "Stanno aumentando le sinergie con le principali istituzioni della città, non ce n'è una che non dialoghi con Artissima. Nel 2025 avvieremo anche una collaborazione con il Mao. E' cresciuto anche il numero di premi che portiamo in fiera, tra i quali quello nuovo di Orlane che sceglierà la migliore galleria".

Fassi delinea l'identikit del collezionista a cui Artissima guarda. "Ci rivolgiamo alla classe media, a chi è abituato ad avere un paio di opere d'arte in salotto. Sono in crescita - spiega - i collezionisti over 50 che vogliono tenere la posizione, rilanciare competenze in un mercato complesso, l'offerta non è in declino. E' un momento difficile, molte gallerie hanno chiuso. La fiera offre un'accoglienza straordinaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA