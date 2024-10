Entro fine anno 14mila persone senza medico nel Verbano

"Nel solo Verbano sono 9.935 le persone senza medico di base e tra novembre e dicembre altri tre medici lasceranno, arrivando a oltre 14mila persone senza medico entro fine anno". Lo riferisce il sindaco di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), Alessandro Monti, che chiede "un tavolo permanente di confronto tra l'assessorato regionale, l'Asl Vco, i sindaci e le associazioni di categoria di medici e infermieri per un confronto che porti al più presto a nuove scelte operative".

"Questa situazione porta a una sanità pubblica in enorme difficoltà a favore dei privati" aggiunge Monti, secondo cui vi è "estrema urgenza che la Regione Piemonte riveda le proprie scelte in campo sanitario, perché non ha senso riproporre la formula dell'ospedale plurisede", cioè uno a Verbania e uno a Domodossola, "con reparti suddivisi e investendo 200 milioni di euro. Rimarrebbero comunque due mezzi ospedali non attrattivi.

Le poche risorse di personale vanno concentrate in un'unica struttura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA