Flashback Art Fair, l'arte sul filo dell'equilibrio

Torna dal 31 ottobre al 3 novembre Flashback Art Fair con la sua dodicesima edizione negli spazi di Flashback Habitat - Ecosistema per le Culture Contemporanee in corso Giovanni Lanza 75 a Torino. Uno spazio di 20.000 metri quadri in cui la villa storica e i padiglioni che un tempo hanno ospitato il brefotrofio della provincia, immersi nel grande parco ai piedi della collina di Torino, si sono trasformati grazie al progetto di Alessandro Bulgini insieme a Stefania Poddighe e Ginevra Pucci.

Flashback Art Fair nel 2024 titola il suo dodicesimo capitolo 'Equilibrium?' proponendo una riflessione sull'idea di equilibrio, comunemente associata a stabilità e armonia, ma qui posta sotto una luce critica. L'immagine guida è quella di Sandro Mele intitolata "Italians no longer have work" che ci invita a confrontarci sulla disuguaglianza e il precariato nel mondo del lavoro: l'uomo dignitosamente vestito cammina in punta di piedi su una fune, ricercando l'equilibrio.

L'edizione 2024 esplora questa tensione attraverso importanti opere accompagnate da talk, incontri, musica e laboratori.

Capolavori di ogni tempo - proposti da espositori di spicco come Benappi Fine Art, Galleria Canesso, De Jonckheere, Carlo Orsi - si incontrano nei corridoi e nei tre piani: presenti alcuni tra gli autori più significativi della storia dell'arte, da Annibale Carracci a Roman Opalka, da Brueghel ad Hayez, da Piffetti a Gio Ponti, in un gioco di contrapposizioni e di rimandi.

Negli spazi di Vivarium, il parco artistico di Flashback Habitat, viene presentata l'opera di Alessandro Bulgini Light of the Apocalypse. Questa scultura, ricavata da un albero secolare morto per i cambiamenti climatici, diventa simbolo di una tensione tra rinascita e distruzione. Dipinto di rosso, l'albero invita gli spettatori a confrontarsi con le contraddizioni del nostro tempo.



