Alessandria, da 'Colora la tua vita' 8mila euro all'Infantile

Dall'associazione 'Colora la tua vita' un assegno da 8mila euro per l'Infantile dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. La donazione è avvenuta al 'Cesare Arrigo'.

L'Onlus è nata nel 2011 in ricordo di Denise Gallesio, una ragazza di Benevello (Cuneo), scomparsa per fibrosi cistica.

L'obiettivo è raccogliere fondi per promuovere e sostenere la ricerca scientifica, finanziare l'assistenza e migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla patologia. In circa 13 anni di attività sono state effettuate donazioni agli ospedali Sant'Anna di Torino, Gaslini di Genova, San Lazzaro di Alba e alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra di Verduno (Cuneo).

Dal presidente della Regione Alberto Cirio un ringraziamento speciale per la donazione al Pediatrico di Alessandria, "eccellenza della nostra sanità pubblica. Il contributo del volontariato e delle associazioni è davvero prezioso nella cura e nell'assistenza ai pazienti, soprattutto i più piccoli".

Dall'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi - presente con il collega Enrico Bussalino - un pensiero particolare a Massimo Gallesio, "che ha saputo trasformare il dolore per la perdita della sorella in solidarietà e attenzione verso i più giovani". "Con fermezza - assicura proprio Gallesio - continueremo a supportare le nostre cause, tenendo vivo il ricordo di Denise".

Valter Alpe, direttore generale AOU AL si augura che "anche grazie a questo contributo, si possa continuare a lavorare per garantire una risposta sempre migliore ai bisogni dei nostri pazienti pediatrici".



