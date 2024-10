Unc, piemontesi sempre più orientati ad acquisti green

I piemontesi fanno sempre più attenzione all'economia green e alla sostenibilità ambientale.

E' la tesi di uno studio condotto dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori.

"La maggior parte della popolazione regionale rivela un approccio green orientando progressivamente sempre più le proprie intenzioni d'acquisto sui beni alimentari che rispettano l'ambiente con un più 53% rispetto al 2023. - rivela Patrizia Polliotto - Idem sul versante dei mezzi di trasporto (+21,7%) e dei prodotti farmaceutici (+18% nei confronti del 2023)".

In aumento altresì - secondo lo studio dell'Unione nazionale consumatori - "l'attenzione all'efficientamento di immobili (78%) ed elettrodomestici (54%) nonostante uno scetticismo diffuso e generalizzato per la direttiva europea 'case green'.

Per quanto concerne la logistica, in crescita gli spostamenti a piedi (+53%) e con mezzi pubblici alimentati a carburanti ecologici (+41%)".

"Si diffonde, radicandosi fra i residenti in regione, la consapevolezza che il mutamento delle abitudini di comportamento e consumo a favore della tutela del pianeta sia ormai una componente chiave assodata del nuovo vivere civile, quindi non più un fatto meramente generazionale", chiosa la presidente di Unc Piemonte.



