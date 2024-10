Coopstartup Piemonte, torna il bando per le startup cooperative

Prenderà il via il 30 ottobre la terza edizione di Coopstartup Piemonte, il progetto di Legacoop Piemonte e del suo fondo mutualistico Coopfond, per la promozione di nuove idee imprenditoriali in forma cooperativa, che amplia anche la rete dei suoi partner aggiungendo il patrocinio della Città di Novara e la collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.

La 'call for ideas' della nuova edizione del bando sarà aperta fino al 31 gennaio 2025, ed è rivolta a tutti i gruppi di almeno tre persone che abbiano un progetto da realizzare come impresa cooperativa o alle cooperative già esistenti che si sono costituire dopo il 1 febbraio 2023. Per tutti i partecipanti è prevista una formazione gratuita sui principi delle start up cooperative. Le migliori proposte saranno poi selezionate per un percorso one-to-one per sviluppare la propria idea e redigere un business plan al termine del quale i vincitori potranno costituirsi in impresa cooperativa e ricevere un premio pari a 6.000 euro a fondo perduto per le spese di avvio e sviluppo delle attività e voucher spendibili in servizi di formazione, assistenza e tutoraggio.

Coopstartup Piemonte conferma il suo impegno sui temi della sostenibilità e dell'innovazione attraverso premi speciali assegnati da Fondazione Compagnia di San Paolo (5000 euro per le spese di avviamento) e Novacoop (1.000 euro di buoni spendibili nei punti vendita Coop) ai progetti che maggiormente influiranno sui temi ambientali e sociali e che favoriranno utilizzo e sperimentazioni di nuove tecnologie. Con 11 progetti in ciascuna delle precedenti edizioni Coopstartup Piemonte si conferma un importante strumento per incentivare l'imprenditoria giovanile e la parità di genere, la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), progetti focalizzati su aree interne soggette a spopolamento.



