Coldiretti Torino, agricoltura sostenibile fa bene alle api

"L'agricoltura ha fatto passi da gigante della riduzione dei fitofarmaci, ma questo processo non si deve fermare". La constatazione emerge da Coldiretti Torino, dopo i risultati del progetto A.Bee.C., dedicato al monitoraggio ambientale della Collina Morenica di Rivoli attraverso le api.

Sono stati presentati di fronte a una platea di apicoltori, a Pianezza (Torino), dopo che il progetto è stato promosso da Coldiretti Torino con Aspromiele, associazione che promuove l'apicoltura. Per due anni sono stati posti sotto osservazione tre apiari in aree diverse del territorio collinare nei Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse e sono state analizzate in laboratorio le riserve di "pan d'api": il prodotto composto da polline e nettare che le api custodiscono in alcune cellette per alimentare le larve. Sono stati inoltre osservati alcuni parametri per stabilire la buona salute e l'attività complessiva dell'alveare.

Il monitoraggio descrive un ambiente della Collina Morenica complessivamente sano, ma ha permesso di individuare molecole ancora presenti nell'ambiente dopo moltissimo tempo dal loro divieto di utilizzo in agricoltura. Tutte le campionature hanno comunque individuato nel pan d'api percentuali di contaminanti ambientali molto al di sotto delle soglie minime.

Il confronto tra le diverse esperienze degli apicoltori ha poi confermato che l'ambiente migliore per la vita delle api è il tipico prato stabile, cioè la coltivazione perenne di erbe per il pascolo e per il fieno da destinare agli allevamenti bovini. C'è quindi una correlazione positiva tra la buona salute delle api e la presenza degli allevamenti bovini che richiedono il prato stabile e dunque la produzione di letame e liquame che forniscono alle erbe (e ai fiori) del prato l'apporto indispensabile di sostanza organica naturale.

Un esempio virtuoso di miglioramento ambientale che sta migliorando anche la salute e le produzioni delle api si trova anche nei vigneti. Nelle vigne c'è una tendenza a non eliminare la cotica erbosa per bloccare l'erosione dei versanti e per aiutare le viti a combattere la siccità e le alte temperature.

Così le vigne non diserbate diventano anch'esse prati stabili che fanno salire le produzioni di miele in terreni che, prima, con l'uso della chimica per il diserbo non lasciavano nulla per le api. "Ma se l'agricoltura si fa sempre più amica delle api la diffusione del cibo artificiale potrebbe decretarne la scomparsa" sottolinea Coldiretti Torino a proposito della produzione di miele sintetico per rispondere a quella fascia di consumatori contrari all'allevamento delle api.



