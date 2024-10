Biella Digital: intelligenza artificiale nel manifatturiero

L'intelligenza artificiale nel settore manifatturiero: se n'è parlato alla terza edizione del Biella Digital Summit, il convegno di Unione Industriale Biellese dedicato ai temi della digitalizzazione per le imprese.

Questa edizione si è concentrata sull'intelligenza artificiale.

Ospite dell'incontro Marco Camisani Calzolari che ha sottolineato come il digitale sia ormai ovunque e ricopra un ruolo centrale in numerosi settori e professionalità. Ma quali sono i vantaggi nell'introduzione dell'Ia nelle imprese manifatturiere? "Per l'imprenditore - sottolinea Camisani Calzolari - è fondamentale capire dove porterà questa evoluzione anche in ambito manifatturiero. Permette di aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi, di fare manutenzione preventiva, di garantire grandi vantaggi alla supply chain.

Ad esempio ci sono software che "prevedono" quando i macchinari possono guastarsi; che analizzano dati e costi per ottimizzare la supply chain; che applicano l'Ia all'automazione migliorando la precisione anche nel campo del controllo qualità attraverso logiche predittive o di riconoscimento di immagine; che pianificano la produzione attraverso Ia Software e applicazioni gestibili attraverso un semplice smartphone".

Se tutto è digitale, dai dati aziendali ai documenti riservati, il nodo della sicurezza è centrale. Il Cybersecurity Risk Report dice che solo il 10% delle aziende ha adottato misure di sicurezza informatica e che il 60% delle piccole imprese colpite da attacco informatico fallisce nell'arco di sei mesi. Il vero punto debole, ma anche la prima difesa del sistema di sicurezza informatica in azienda, sono le persone: un'adeguata formazione è necessaria per prevenire i cyber attacchi.



