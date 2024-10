Apart Fair dà il via alla settimana dell'arte a Torino

Apart Fair apre, come ormai consuetudine, la settimana dedicata alle arti a Torino. Giunta all'ottava edizione, la mostra dal 30 ottobre al 3 novembre si consolida come il più importante appuntamento in Piemonte per il mondo dell'antiquariato e tra i più rilevanti a livello nazionale.

Nella storica Palazzina della Promotrice delle Belle Arti 40 galleristi portano le loro opere dall'archeologia al design contemporaneo, dall'Europa all'Asia e all'America. L'impegno dell'Associazione Piemontese Antiquari, organizzatrice della mostra, ha portato ad avvalersi del comitato scientifico della Federazione Italiana Mercanti d'Arte coordinato dal presidente Fabrizio Pedrazzini. Apart Fair garantisce così l'autenticità delle opere esaminate prima dell'apertura.

Tra le opere esposte di notevole interesse il dipinto di Giovanni Boldini Ritratto della Signora Martinez de Hoz, databile 1907/1910 (Galleria Bottega d'Arte Montecatini Terme - Cortina d'Ampezzo - Forte dei Marmi). Di rilievo i sei Juke Boxes costruiti dalla Wurlitzer tra il 1939 e il 1941 (Casa Museo De Angelis Torino). All'interno della mostra sono previste contaminazioni contemporanee grazie alla collaborazione della Galleria Lunetta 11 per l'inserimento nel salone centrale di un grande dipinto di Ismaele Nones che dialoga con un grande dipinto di Georg Speyer del 1894 (Alberto Savio Antichità Trino Vercelli).

Presente anche una mostra di rari manifesti cinematografici degli anni 30 e 40 di film aventi come protagonista Sherlock Holmes. Con l'Istituto Europeo di Design Ied e il quotidiano La Repubblica, Apart Fair ha istituito un contest fotografico che coinvolgerà gli studenti dei corsi di fotografia. La giuria è presieduta da Fulvio Gianaria. Fitto il calendario di incontri dedicati al mondo dell'arte in collaborazione con il Museo Egizio, storici dell'arte e altri musei torinesi.



