Alla Gam di Torino la retrospettiva dedicata a Mary Heilmann

Apre alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino la prima grande mostra italiana dedicata all'artista americana Mary Heilmann, nata a San Francisco nel 1940. L'esposizione, curata da Chiara Bertola, direttrice della Gam, è stata realizzata con la collaborazione dell'artista e dello Studio Heilmann di New York.

Mary Heilmann è una delle più importanti pittrici astratte contemporanee. La mostra ripercorre attraverso 60 opere i sessant'anni della sua carriera, dai primi dipinti geometrici degli anni '70 fino alle recenti tele sagomate in colori fluorescenti toccando passaggi fondanti e nuclei tematici della sua opera.

Alla Gam apre anche la prima grande mostra antologica di Maria Morganti con un'ampia selezione di opere realizzate tra il 1988 e il 2024. L'esposizione è a cura di Elena Volpato e prevede una performance di Maria Morganti. Due giovani artiste, Melania Fusco e Marta Magini, che hanno lungamente collaborato con Morganti, agiranno l'Ostensione #1: l'estrazione di tutte le Sedimentazioni e di tutti i Diari da lei dipinti in vent'anni di quotidiano lavoro nello studio, e la loro collocazione sulle pareti dello spazio espositivo, a formare una lunga linea del tempo composta di tele accostate le une alle altre. Alla fine della performance resterà al centro dello spazio lo Svuotamento del Luogogesto nella sua nuda struttura e, tutt'attorno, un lungo racconto cromatico.



