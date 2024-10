Nuova squadra per la Federazione dei pensionati Cisl Piemonte

Il torinese Agostino Demichelis e la cuneese Lina Simonetti entrano nella segreteria della Cisl Fnp Piemonte (la federazione regionale dei pensionati Cisl che conta in regione circa 100 mila iscritti) dove affiancheranno il segretario generale Alessio Ferraris. Li ha eletti il consiglio generale della Fnp Cisl Piemonte riunito presso la sede regionale di Torino. Ai lavori hanno partecipato i segretari generali Cisl Piemonte e Fnp nazionale, Luca Caretti ed Emilio Didoné. I due nuovi componenti vanno a sostituire gli uscenti Franca Biestro e Francescantonio Guidotti.

Ha rassegnato le dimissioni anche Carmen Soffranio, coordinatrice regionale Politiche di genere, e quindi il consiglio generale ha approvato anche la nomina di Barbara Piva, già segretaria generale Femca Cisl Piemonte Orientale.

"Uomini e donne Cisl non smettono di esserlo quando lasciano gli incarichi perché hanno scelto di condividere dei valori. Oggi è un giorno di festa, in cui l'organizzazione rigenera il suo gruppo dirigente, un momento importante della nostra democrazia interna. Sono sicuro che con i nuovi colleghi di segreteria sapremo costruire nuovi orizzonti e nuovi progetti, dando nuove prospettive alla nostra federazione " ha detto Ferraris.



