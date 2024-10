Safari notturno per uccidere cervi, due cacciatori denunciati

Due cacciatori residenti a Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola) sono stati denunciati dalla polizia provinciale del Vco durante un safari notturno a caccia di cervi. I due sono stati fermati nel cuore della notte dopo che avevano esploso alcuni colpi d'arma da fuoco e abbattuto due esemplari, un maschio giovane e una femmina adulta. Gli appostamenti degli agenti è scattato in seguito a segnalazioni, negli ultimi tempi, di spari notturni anche a ridosso del centro abitato.

A bordo del veicolo, gli agenti hanno trovato due armi, di cui una carica con colpo in canna, mentre gli animali abbattuti poco prima sono stati rinvenuti nel bosco grazie al cane da traccia Aiko. Con ogni probabilità, I cervi sarebbero stati recuperati in un secondo momento, cercando di regolarizzarne l'abbattimento come se fosse avvenuto in tempi e modi rispettosi della legge.

Secondo quanto appurato, i due sparavano e abbattevano la fauna selvatica che scovavano a lato strada, di notte, illuminando la vegetazione con un faro mobile. A loro viene contestato, sotto il profilo penale, l'aver esploso colpi dall'autoveicolo. Complessivamente è stata inflitta una multa da circa diecimila euro per una serie di violazioni, tra cui la caccia notturna e il trasporto delle armi non in custodia. Ai due è stato sospeso il porto d'armi e il tesserino regionale per la stagione venatoria.

La polizia provinciale parla di "comportamenti vergognosi che denotano un assoluto menefreghismo del rispetto delle norme e un mancato rispetto etico nei confronti della selvaggina e dei cacciatori onesti".



