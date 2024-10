Streglio festeggia i 100 anni con il rebranding del marchio

Un marchio storico del cioccolato torinese, Streglio, ha festeggiato oggi i 100 anni di vita. Le sue ricette. assieme al marchio stesso, sono state acquisite da Galup nel 2021 e oggi il centenario di Streglio è stato celebrato nella sede di Artàporter, una start up dell'arte emergente. Sono stati invitati artisti, creativi e designer a interpretare il tema del sogno attraverso una rappresentazione artistica che sarà utilizzata nella comunicazione Streglio.

La call ha ricevuto ben 125 adesioni da tutta Italia, da quest'elenco sono state selezionate 10 opere messe in esposizione durante la serata, tre di queste sono state ulteriormente selezionate e premiate.

Ad aprire il momento istituzionale sono stati Massimo Gioscia e Dario Ujetto. co-founder di Diffusissima e Artàporter: "La call for artists realizzata in collaborazione con Streglio ha portato risultati veramente soddisfacenti. Non nascondiamo che è stato difficile scegliere le dieci opere e poi le tre finaliste. Il brand rinato di Streglio ha dato spazio alla creatività e l'iniziativa è stata estremamente seguita".

La nuova vita di Streglio e il processo di rebranding del marchio sono state raccontate da Raffaella Cardinale, responsabile Marketing Streglio - "Nel 2021, quando l'azienda ha acquisito il brand, abbiamo iniziato a lavorare su un racconto dove il cioccolato Streglio rappresenta un sogno, che è anche una poesia e una danza, come quella che guida la mano dei maîtres chocolatiers mentre producono le loro opere, ma il cioccolato Streglio è anche magia che nasce dall'incontro della nocciola con il cioccolato".



