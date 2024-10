Il Centro delle Nazioni Unite Itcilo celebra i 60 anni

Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha partecipato oggi a Torino al via ufficiale delle celebrazioni per i 60 anni dell'Itcilo, il Centro delle Nazioni Unite che da decenni forma funzionari e diplomatici di tutto il mondo, oggi polo all'avanguardia in tema di formazione e lavoro sostenibile.

Con una seduta speciale del cda del Centro, al quale hanno preso parte anche il direttore dell'Itcilo Christophe Perrin e il direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Gilbert Houngbo, è stato dato il via a un anno di appuntamenti. A partire da una mostra fotografica, 'Pioneering learning for sociale justice', allestita negli spazi del campus e visitabile fino all'ottobre 2025, che racconta la storia della struttura.

"Uno dei nostri punti di forza è la sede a Torino, città con una grande tradizione di cooperazione internazionale, innovazione sociale e formazione. Siamo grati a governo italiano, Regione Piemonte e Città di Torino, che sin dall'inizio ci hanno accompagnato riconoscendo l'importanza di questa istituzione" - ha sottolineato Perrin.

"Oggi abbiamo l'opportunità - ha aggiunto Houngbo - di riflettere sul ruolo giocato dal Centro nel promuovere giustizia sociale e lavoro dignitoso. Questo è molto più di un luogo di apprendimento: è stato un laboratorio di innovazione per il mondo del lavoro, dove concepire e sperimentare nuove soluzioni.

Recentemente qui sono stati riuniti esperti da tutto il mondo per discutere il ruolo dell'intelligenza artificiale, garantendo che i progressi tecnologici contribuiscano alla giustizia sociale. Il mondo del lavoro sta attraversando una fase di rapidi cambiamenti guidati dalla tecnologia, dalla demografia e dalla crisi climatica. I governi, i lavoratori, i datori lavoro e gli altri soggetti interessati hanno bisogno di dialogare per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità create da questi cambiamenti".

Lo scorso anno hanno partecipato alle attività formative del Centro delle Nazioni Unite a Torino 6.800 persone di 177 nazionalità. Alla formazione in presenza si è affiancato l'apprendimento online, con il coinvolgimento quasi 100mila persone.



