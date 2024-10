Alessandria, sottoscritto protocollo di video-allarme antirapina

è stato sottoscritto in Prefettura ad Alessandria un protocollo d'intesa su video-allarme antirapina. Presenti, oltre al prefetto Alessandra Vinciguerra, i vertici di Confcommercio, Confesercenti, questura, carabinieri e guardia di finanza.

Attua sul territorio un accordo quadro, stipulato a livello nazionale tra il ministero dell'Interno e le associazioni di categoria per incrementare il livello di tutela degli operatori economici, anche attraverso l'impiego dei più moderni strumenti tecnologici.

Chi aderisce al protocollo può stabilire un collegamento tra il proprio sistema di video-allarme e le sale operative delle forze dell'ordine, che potranno ricevere in diretta le immagini dai locali, intervenendo nel modo più tempestivo. È prevista inoltre la costituzione di una cabina di regia per monitorare l'attuazione dell'accordo.



