Piemonte protagonista al terzo Festival delle Regioni di Bari

Il Piemonte ha registrato un significativo successo con il suo stand promozionale allestito al Villaggio delle Regioni, in piazza Ferrarese a Bari. Un evento che si è concluso ieri e che ha registrato un'affluenza di 40mila persone.

La Regione ha distribuito oltre diecimila gadget promozionali, tra cartoline, mappe e dépliant, nel suo stand.

Grande interesse per le degustazioni dei prodotti piemontesi all'ex Mercato del Pesce, dove sono stati offerti assaggi dei salami Igp, nocciole Igp tostate, grissini (in occasione del Centenario dell'Associazione Panificatori di Torino), marron glacés con marrone dalla Val Susa Igp cioccolato, torta di nocciole, vino Brachetto Docg ('Vitigno dell'anno' 2024 per la Regione Piemonte) e Asti Docg.

Ottima anche la risposta del pubblico agli incontri 'Il progetto la Via Francigena for all e i Cammini devozionali' e 'L'anteprima del programma delle Universiadi Torino 2025' e all'esibizione del Mago Tito, illusionista, prestigiatore e mago, che ha promosso i Campionati del Mondo di Magia in programma a Torino nel 2025 programmati nell'Arena presentazioni, collocata di fronte allo spazio del Piemonte.





