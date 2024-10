Al via Contemporary Cello Week, violoncellisti da tutto il mondo

Entra nel vivo il XXIII EstOvest Festival, grazie all'appuntamento internazionale della Contemporary Cello Week, diventata un punto di riferimento per il settore. Anche quest'anno, giovani violoncellisti da tutto il mondo, accanto ad alcuni tra i maggiori violoncellisti dediti al repertorio dei nostri giorni - come Éric-Maria Couturier, Claudio Pasceri, Renaud Dejardin e Francesco Dillon - si incontrano e si confrontano nel programma della manifestazione.

Con loro ci saranno anche i talenti in erba del Suzuki Talent Center di Torino. L'evento costituisce l'Episodio II del festival e propone concerti e incontri in diversi luoghi di Torino per cinque giorni, dal 24 al 28 ottobre. Negli stessi giorni, al Camplus Bernini, giovani violoncellisti e giovani compositori seguiranno le masterclass con docenti prestigiosi e ospiti della manifestazione. L'evento proseguirà fra Cuneo e Ivrea, dove chiuderà il 3 novembre.

Ad aprire la Contemporary Cello Week, il 24 ottobre alle ore 21.30 al FolkClub, saranno i due solisti del rinomato Ensemble Intercontemporain di Parigi, i quali si sfideranno come in una vera e propria rap battle dove, anziché confrontarsi sulla tecnica delle parole, useranno la musica. L'evento si chiama La disfida dei violoncelli di Francia e porta a sfidarsi Renaud Déjardin e Éric-Maria Couturier, tra brani barocchi e improvvisazioni jazz, interventi avanguardistici e melodie minimaliste. Il pubblico conoscerà il programma in presa diretta, annunciato, brano dopo brano, dagli stessi protagonisti.



