Il diritto fra le stelle, avvocati Torino a scuola di Space Law

"Andare nello spazio non è un divertimento fine a se stesso. Andare nello spazio significa trascinare il progresso attraverso la cultura, la tecnologia, lo sviluppo di nuovi servizi". Franco Malerba, il primo astronauta italiano nella storia, ha aperto così oggi a Torino la lezione di 'Space Law' promossa dagli avvocati della Fondazione Fulvio Croce e dal Gruppo 24Ore: un convegno dedicato al diritto spaziale con un riferimento particolare al Ddl varato dal governo lo scorso giugno e, in parallelo, all'impatto che le avventure fra le stelle potranno avere sull'economia.

"Il distretto aerospaziale italiano - ha osservato Riccardo Salomone, avvocato cassazionista e direttore scientifico della Fondazione Croce - è un settore di enorme importanza economica e tecnologica. Stiamo parlando di investimenti per miliardi di euro. E il Piemonte è uno dei poli principali". "E' tempo di cominciare a confrontarsi - è stato spiegato nel corso del convegno - sulle sfide legali ed economiche legate alla crescente regolamentazione, in Italia e nel resto del mondo, delle attività spaziali. Un esempio sono le conseguenze in materia di responsabilità civile".

Alla prima lezione di 'Space Law' sono intervenuti esperti del settore ed esponenti di aziende come Thales Alenia, Altec, Argotec.



