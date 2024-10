Compie dieci anni SpazioZero , il centro per i più piccoli

Spazio ZeroSei: esperienze e pensieri per bambini e famiglie compie oggi 10 anni. Sono 47.117 le volte in cui i bambini e le bambine hanno partecipato alle attività di Spazio ZeroSei con genitori, nonni/e, baby sitter, educatrici ed educatori delle scuole dell'infanzia o dei nidi.

Aperto il 14 ottobre 2014, in piazza della Repubblica come azione nell'ambito del Programma ZeroSei della Fondazione Compagnia di San Paolo, oggi è un servizio svolto per la Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito della società consortile Xkè? ZeroTredici. Spazio ZeroSei è cresciuto anche grazie alla collaborazione con la cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi, che coordina l'equipe e la proposta educativa, in una co-progettazione inedita con Xkè? ZeroTredici.

Spazio ZeroSei in questi anni si è trasformato: laboratori per bambini zerosei e adulti che crescono con loro, un baby parking - SpazioPonte, un Ponte verso i servizi educativi tradizionali - uno sportello di orientamento ai servizi (di prossimità e non solo), attività per i piccolissimi, uno snodo di una rete e di progetti per la prima infanzia, una esperienza di educazione informale in dialogo con l'educazione formale, un polo del costituendo sistema integrato zerosei, un punto di riferimento per il territorio. Spazio ZeroSei ha animato anche altre esperienze: Spazio ZeroSei Egizio (fino al maggio 2024), e altri Spazio ZeroSei a Ventimiglia, Pistoia, Vibo Valentia Marina e Lecce (2018-2021) un progetto realizzato grazie all'impresa sociale Con I Bambini, soggetto attuatore del Fondo per la povertà educativa minorile.

La Fondazione Compagnia di San Paolo ha investito in Spazio ZeroSei oltre 5 milioni di euro in 10 anni. Spazio ZeroSei dal 2014 al 2024 è stato anche: 250 piantine curate nel giardino verticale; 840 kg di carta per le attività con i bambini; 620 litri di tempere; 16.000 metri di scotch; 370 tessere da 10 ingressi completate; 10.380 pannolini cambiati.



