Cimiteri di Torino aperti 8.30-17.30 in vista ricorrenza defunti

In vista della ricorrenza della commemorazione dei defunti, da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre i sei cimiteri della Città e gli uffici dei due cimiteri maggiori Parco e Monumentale a Torino saranno aperti dalle 8.30 alle 17.30.

Da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre compreso sarà sospeso l'accesso alle auto private e verrà autorizzato l'ingresso solo ai veicoli muniti di contrassegno europeo per il transito e la sosta delle persone disabili (di colore azzurro - ex permesso arancione H) negli orari consentiti (dal lunedì al venerdì dalle 14 a chiusura, sabato dalle 12 a chiusura, domenica dalle 8.30 a chiusura).

Sarà garantito il servizio con bus e navetta nei cimiteri maggiori, Parco e Monumentale, sino a domenica 3 novembre.





