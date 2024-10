In auto avevano un kalashnikov e della droga, tre arrestati

Viaggiavano in auto con un kalashnikov in bella vista, tre persone che sono state arrestate dagli agenti di polizia del commissariato Mirafiori di Torino.

La vettura era stata notata mentre a tutta velocità percorreva corso Orbassano, per poi svoltare in via Settembrini, dove la corsa si era interrotta davanti al rosso del semaforo. Questo ha consentito agli agenti di avvicinarsi all'auto e vedere che tra le gambe del passeggero anteriore c'era il fucile d'assalto.

L'auto è stata così fermata e l'uomo è stato disarmato.

Nell'abitacolo è stato anche ritrovato il caricatore contenente dieci proiettili, altre munizioni e un'ascia, che si trovava dentro a un borsone. Addosso all'uomo che aveva il kalashnikov sono state trovate anche diverse migliaia di euro, in mazzette, e della cocaina.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, a casa di uno dei tre arrestati, i poliziotti hanno trovano diversi componenti di un'arma da fuoco con matricola abrasa.



