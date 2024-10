'ClocharDomus', rubata un'opera e un'altra vandalizzata

Il furto di un'opera e un'altra vandalizzata. Il centro Arti Umoristiche e Satiriche ha denunciato, in una nota, quanto avvenuto alla mostra 'ClocharDomus l'Arte per i Clochard', allestita alla galleria Umberto I a Porta Palazzo, a Torino.

"A nemmeno una settimana dall'inaugurazione dobbiamo già registrare nostro malgrado, il furto dell'opera di Rosanna Giani e la vandalizzazione di un'altra opera, quella di Franz Clemente", spiegano gli organizzatori.

"Gli artisti, appresa la notizia, non smonteranno l'esposizione ma resteranno solidali con l'impegno preso a favore degli invisibili e con la speranza che simili barbarie non accadano più", affermano da Caus.

Le opere d'arte figurativa in esposizione gratuita sono state eseguite da 43 artisti "a proprie spese, senza alcun contributo pubblico e assicurazione, senza sponsorizzazioni di privati e neppure alcun patrocinio", aggiungono dal centro. "Il solo scopo della mostra è quello di sensibilizzare amministratori e cittadini al grave problema dei senzatetto, specie in questo periodo dell'anno prossimo all'inverno", concludono da Caus.





