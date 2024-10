Alessandria, Daspo Willy per 5 coinvolti in rissa del 15 ottobre

E' scattato anche il Daspo 'Willy' per le quattro persone arrestate dalla polizia, e per una quinta che è stata denunciata a piede libero, dopo la rissa scoppiata la sera del 15 ottobre ad Alessandria nelle vicinanze di un kebab del quartiere Cristo.

Gli arrestati sono albanesi fra i 30 e i 35 anni; dopo l'udienza di convalida nei loro confronti è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Due erano rimasti feriti.

Nel corso della zuffa, che si è scatenata per motivi non ancora chiariti, sono stati utilizzati coltelli, un cric e un tagliabulloni. La porta a vetro del locale è stata danneggiata.

Le volanti sono intervenute dopo le numerose telefonate dei residenti alla sala operativa della questura. Uno degli equipaggi ha intercettato il furgone sul quale due degli albanesi si stavano dando alla fuga.

Il Daspo ha la validità di due anni.



