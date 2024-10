Poormanger in festa a Torino, per 2 giorni le patate 'd'autore'

Patate 'd'autore', firmate da cinque ristoratori notissimi a Torino, per la festa di Poormanger, ormai divenuta una piccola catena della ristorazione a 13 anni dall'idea di tre torinesi che aprirono il primo locale in via Maria Vittoria, nel capoluogo piemontese. Ed ora che Poormanger ha tre locali a Torino, due a Milano e uno a Bologna, il brand delle patate ripiene, che dal 2021 fa parte di CirFood Retail, organizza una due giorni a Torino con un'offerta speciale, le patate preparate dagli chef di Scannabue (patata ripiena con guancia di vitella alla Barbera),.Pescheria Gallina (calamari ripieni in guazzetto di pomodoro e fagioli cannellini), El Beso (ossobuco di vitello cotto a bassa temperatura con peperoncini non piccanti, mix di spezie, salsa verde, cipolla, coriandolo e lime), Antonio Chiodi Latini (nervetti di rapa, maionese di soia al cipollotto e porro croccante), La Limonaia (sugo d'agnello al coccio e pecorino stagionato).

Le 'patate d'autore' verranno vendute a 10 euro.



