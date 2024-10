La casa editrice Scarabeo porta a Lucca Comics i nuovi tarocchi

Lo Scarabeo, casa editrice torinese specializzata in arte e fumetti, ma soprattutto nel campo dei tarocchi, torna a Lucca Comics & Games. Da 30 ottobre al 3 novembre presenterà le sue novità editoriali, a partire dall'elaborato mazzo oracolare Herbarium Oracle Cards, creato dall'artista Elisa Seitzinger: un nuovo erbario in cui ogni carta rappresenta una particolare pianta magica tra fiori, foglie, radici e funghi, raccolta ed esaminata dalle mani incantate protagoniste del mazzo, nell'elegante stile grafico che ha dato vita al noto Symbolic Soul Tarot. Il kit comprende anche il libro multilingue ricco di conoscenze botaniche di Streghe delle Mele (Jessica Di Fraia), scrittrice appassionata di uso medicinale ed esoterico delle piante. A seguire due nuovi mazzi di Tarocchi che richiamano antiche tradizioni fuori dal nostro continente: gli Yokai Tarot dell'artista Marga Biazzi che ci portano nel cuore dell'antico Giappone e il Voodoo Tarot alla scoperta della cultura haitiana. L'artista e scrittore Fabio Listrani approfondisce le pratiche Voodoo con 78 carte illustrate, frutto di un'attenta indagine su immagini e aneddoti storici della cultura di Haiti, accompagnate da un libro che costituisce il risultato di anni di studio sull'argomento.

Nel mondo del fumetto una novità riguarda il secondo volume delle avventure del ranger più famoso di sempre con Tex - Uno contro venti, risultato della penna di Gianluigi Bonelli e della matita di Galep, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Infine, terza tappa della collana I Classici Horror (in cui le più grandi opere della letteratura gotica trovano nuova vita in storie liberamente ispirate alle originali sotto forma di racconto a fumetti), nasce la graphic novel Jekyll & Hyde - Il Bianco e il Nero. Ispirata al capolavoro ottocentesco di Robert Louise Stevenson, la storia dello scrittore Marco Cannavò e dell'artista Corrado Roi approfondisce il tema della dualità con prospettive inedite.



