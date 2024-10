Sella inaugura il nuovo Open Innovation Center di Torino

Apre a Torino, in corso Galileo Ferrraris, il nuovo Open Innovation Center del gruppo Sella: una superficie complessiva di oltre 5.000 metri quadrati, 200 postazioni di lavoro, zone per coworking e meeting tra imprenditori, startupper, liberi professionisti, giovani talenti, investitori e clienti, un team dedicato all'intelligenza artificiale, uno spazio eventi, un bistrot caffetteria aperto al pubblico. L'investimento è stato di 16 milioni tra l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile affidata allo Studio Carlo Ratti Associati.

"Il polo integra tutte le competenze di consulenza specializzata del gruppo nei diversi ambiti di attività con l'obiettivo di sviluppare un'innovazione finalizzata a generare un impatto positivo sociale, economico, ambientale e per il territorio. L'innovazione non deve essere fine a se stessa, ma deve essere orientata a fornire delle risposte utili alle varie sfide perché da lì nasce la nuova competitività. Qui cercheremo di fare contaminazione, sviluppo di conoscenze e capacità di portare quegli ingredienti che servono a evolvere nella giusta direzione della competitività", ha detto l'amministratore delegato Pietro Sella. II presidente Maurizio Sella ha ricordato la storia della banca, fortemente radicata in Piemonte. "Banca Sella è a Torino da 39 anni e ha davanti un futuro di crescita ulteriore" ha sottolineato.



