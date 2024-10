Il Viaggio delle Piante, a Torino opere artista Elisabeth Aro

Un intervento site specific dell'artista argentina Elizabeth Aro darà vita da domani al 26 novembre al Museo della Frutta di Torino alla mostra Il viaggio delle Piante, organizzata da Art Site Fest, che da anni mette in dialogo arte, storia e natura.

La mostra trae ispirazione dalla Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada del XVIII secolo. In quell'occasione vennero riprodotte delle forme vegetali presenti nell'America del Sud e allo scopo fu istruita la popolazione locale. Ne derivò una produzione grafica di grande bellezza che Elizabeth Aro riprende. La rassegna, che occupa tre sale del museo, è realizzata con il sostegno di Fondazione Crt, Reale Mutua, Zurich Bank, Pictet Asset Management e Teca edizioni, in collaborazione con Caffè Costadoro, Premio Calvino, Giardino Forbito, Fili di rame Aps.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA