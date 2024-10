Assegnati gli incarichi e deleghe dell'Unione Montana Via Lattea

Il presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Mauro Meneguzzi, sindaco di Sauze d'Oulx, ha provveduto a emanare il decreto con il quale ha attribuito le deleghe e gli incarichi ai sindaci e a consiglieri comunali dei comuni dell'Unione.

Si è così completato il quadro delle collaborazioni alla giunta, formata, oltre che dal presidente Meneguzzi, dalla vicepresidente Simona Radogna, sindaca di Claviere, e l'assessore Giorgio Merlo, assessore di Pragelato.

"Gestire un ente complesso come la nostra Unione Montana non è semplice e necessita della partecipazione attiva di più soggetti in base alle loro specifiche competenze e disponibilità, ha detto Meneguzzi ringraziando per la loro disponibilità sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali. "Di cose da fare ce ne sono mille e dividendoci gli impegni sicuramente riusciremo a coprire tutti gli impegni in modo attento e competente, cercando sempre di rendere il miglior servizio alla cittadinanza", ha aggiunto Meneguzzi inoltre ha evidenziato che l'Unione "si è data come obiettivo quello di assumere un ruolo maggiormente da protagonista nella programmazione dello sviluppo economico-turistico-sociale futuro. Il conferimento di queste ulteriori deleghe va in questa direzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA