La questura Biella recupera 118mila euro di truffe online

La sezione operativa per la sicurezza cibernetica della questura di Biella ha recuperato 118mila euro in quattro mesi, frutto di truffe online. Le vittime erano cittadini biellesi che, in molti casi, avevano visto andare in fumo tutti i loro risparmi.

Nell'ottica della prevenzione di tali reati, la polizia ricorda di "diffidare dalla ricerca di facili guadagni che comportino la messa a disposizione della propria identità digitale e dei propri documenti personali proposte da ignote figure virtuali sulle piattaforme di messaggistica. Si tratta di fatto del fenomeno del "money muling", che rischia di coinvolgere in prima persona anche il cittadino truffato in attività investigativa a suo carico, in relazione al riciclaggio di denaro sporco.

Al pari, sono irrealistiche prospettive di guadagno "sicuro" attraverso falsi investimenti in criptovaluta".



