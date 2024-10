Gattinara, Gessi acquisisce area industriale della città

Il Comune di Gattinara (Vercelli) e il gruppo Gessi, hanno firmato l'accordo per l'area industriale della città di oltre 66.000 metri quadrati.

L'operazione consentirà all'azienda, che progetta e produce rubinetti e accessori per bagno, cucina e wellness, esportati in tutto il mondo e ha il quartier generale a Serravalle Sesia, di realizzare un nuovo polo produttivo e logistico, tappa strategica per sostenere l'espansione internazionale mantenendo, allo stesso tempo, un forte legame con il territorio d'origine.

L'attuale quartier generale, un'area di 1.500.000 mq immersa nel verde del Parco Gessi, "ha raggiunto la piena capacità - dicono dall'azienda -, e l'acquisizione di questa nuova area offre l'opportunità di sviluppare una sede complementare che risponda alle crescenti esigenze produttive".

"A Gattinara - commentano la sindaca Maria Vittoria Casazza e il vice Daniele Baglione - avremo un importante polo produttivo e logistico che creerà occupazione e sviluppo grazie a Gessi; già oggi abbiamo il più grande stabilimento al mondo di Lavazza, e il nostro prodotto d'eccellenza, il Gattinara docg, sta vivendo un momento di espansione incredibile. In ultimo, si sta realizzando la Pedemontana, con un casello autostradale a Gattinara che ci consentirà di avere un collegamento diretto con l'autostrada, con tutti i benefici che ciò comporta".



