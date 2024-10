Fugge dai carabinieri nel Biellese, inseguito e arrestato

Un giovane di 26 anni del Canavese, con precedenti per spaccio, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento nel Biellese, partendo da Torrazzo, sulla strada provinciale 338, in direzione Ivrea (Torino). L'auto era stata segnalata ai militari di Occhieppo Superiore come sospetta da altri colleghi appostati in zona e a loro nell'inseguimento si sono aggiunte una pattuglia della radiomobile di Biella e una della stazione carabinieri di Ivrea.

Bloccato il giovane, i militari gli hanno trovato in auto, nascosti in un vano, alcuni grammi di cocaina e di eroina, oltre che un coltello e un taglierino, che gli sono valsi una segnalazione alla Prefettura di Biella per il possesso dello stupefacente. Il giovane, su disposizione del sostituto procuratore di turno che coordina le indagini, è stato portato in camera di sicurezza a Biella per il successivo giudizio per direttissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA