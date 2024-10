Verbania, due arresti per la truffa 'del finto carabiniere'

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Verbania per una truffa ai danni di una signora ultraottantenne: le avevano sottratto denaro e monili in oro per un valore di alcune migliaia di euro. La truffa era stata compiuta con la consueta tecnica del finto carabiniere: fingendosi militari, si erano fatti consegnare dalla donna una somma da utilizzare come cauzione per scongiurare l'arresto del figlio, coinvolto a loro dire in un incidente stradale in verità mai accaduto.

In carcere a Verbania sono finiti un uomo e un giovane di Napoli, fermati a bordo di un'auto risultata a noleggio. Il 39enne ha numerosi precedenti di polizia, anche per truffa.

All'interno del veicolo sono stati rinvenuti i contanti e i preziosi.

Le forze dell'ordine ricordano che non è prevista alcuna forma di cauzione in caso di arresto e invitano a non consegnare denaro per il rilascio di un proprio caro.



