Nascondeva oltre sette chili di cocaina nell'armadio, arrestato

Aveva oltre sette chili di cocaina nascosti in casa, un uomo di 45 anni, di origini albanesi, arrestato dalla polizia a Torino.

A scoprire la droga, che era pronta a essere smerciata, gli investigatori della squadra mobile della questura, diretti da Marzia Maria Giustolisi. I poliziotti avevano notato il 45enne, pregiudicato sempre per reati legati allo spaccio, arrivare in auto ed entrare in uno stabile per poi uscirne un paio di ore dopo. L'uomo era stato bloccato e perquisito: addosso aveva 340 grammi di cocaina e due chiavi, una delle quali apriva un appartamento al primo piano del palazzo da cui era appena uscito.

Qui, nascosti nel controsoffitto della cabina armadio della stanza da letto, gli agenti hanno trovato sei panetti di cocaina, per un peso di 6,7 chili, due buste contenenti complessivamente altri 320 grammi di cocaina e materiale vario utile al confezionamento della sostanza.

Durante la perquisizione dell'alloggio di residenza dell'indagato, sono stati invece rinvenuti e sequestrati 4.200 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA