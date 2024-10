Alla Gam di Torino l'impressionismo di Berthe Morisot

La Gam celebra l'anno internazionale dedicato all'impressionismo e l'avvio del nuovo corso del museo torinese con una mostra dedicata all'unica donna fra i fondatori di questo movimento artistico, Berthe Morisot.

Dal 16 ottobre al 9 marzo, l'esposizione presenta una cinquantina di sue opere, dipinti, disegni e incisioni, che testimoniano la sua vita e carriera artistica, a cominciare dal sodalizio con Edouard Manet. Quattro le sezioni tematiche: sfera familiare, ritratti femminili, paesaggi e giardini, figure nel verde.

A queste si affianca una sala dedicata a una raccolta di opere su carta, per una visione a 360 gradi del suo lavoro, con alcuni tra i suoi più grandi capolavori. Il tutto in un allestimento particolare, con grandi fondali di carta da parati, oggetti d'epoca, nastri, elementi olfattivi, grazie all'intervento artistico di Stefano Arienti.

Un intervento che si inserisce nel nuovo progetto concepito dalla direttrice della Gam, Chiara Bertola, 'L'intruso', col quale si vuole offrire una nuova lettura dello spazio espositivo e un'ambientazione inconsueta delle opere. 'Berthe Morisot.

Pittrice impressionista' è la prima di tre importanti mostre dedicate ad altrettante artiste e pensata in dialogo con la prima parte del nuovo allestimento della Gam. Dal 30 ottobre saranno allestite anche le esposizioni dedicate a Mary Heilmann e Maria Morganti.



