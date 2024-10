Visite gratis per psoriasi al San Lazzaro di Torino 19 ottobre

A Torino il 19 ottobre ci saranno le visite di screening gratuite su prenotazione dedicate a chi soffre di malattia psoriasica nell'ambito della campagna di screening sulla psoriasi "Psoriasi? Affrontiamola insieme".

Promossa da Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri ospedalieri di riferimento, in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta di questa patologia della cute molto diffusa: circa il 3% della popolazione in Italia e quasi 130mila le persone che ne soffrono in Piemonte.

Le visite si svolgeranno alla Clinica dermatologica della Aou (Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della scienza di Torino - Ospedale San Lazzaro, diretta da Pietro Quaglino, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La prenotazione è obbligatoria contattando il contact center dedicato al numero 345.76.86.815 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle16.

"La psoriasi è una malattia complessa che, nei casi più gravi, può coinvolgere oltre alla cute altri organi e apparati.

La patologia inoltre ha un serio impatto emotivo e psicologico sui pazienti con importanti ripercussioni sulla qualità di vita" interviene Quaglino. "Negli ultimi anni i dermatologi hanno a disposizione diverse possibilità terapeutiche per controllare le manifestazioni della malattia, aiutare i pazienti a convivere con la psoriasi in modo ottimale e migliorare quindi la loro qualità di vita" conferma Paolo Dapavo, referente per la cura dei pazienti affetti da psoriasi nella Clinica Dermatologica "Lo screening è uno strumento di prevenzione, diagnosi e cura particolarmente efficace - afferma Valeria Corazza, presidente Apiafco - che consente a quanti soffrono di psoriasi di ricevere un parere medico specialistico soggettivo riguardo alla forma e alla gravità della patologia, nonché al tipo di trattamento più idoneo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA