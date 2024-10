Città conferma, da domani a Torino termosifoni accesi

Da domani, martedì 15 ottobre, a Torino si potranno accendere gli impianti di riscaldamento nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Lo conferma una nota della Città. "Le temperature registrate e quelle previste per i prossimi giorni hanno fatto propendere per la conferma del calendario ordinario stabilito dalla normativa nazionale che, in base alla zona climatica in cui si trovano le diverse città, stabilisce periodi, limiti di temperatura per gli ambienti e numero massimo di ore di accensione durante la giornata".

A Torino gli impianti termici potranno essere accesi fino 1l 15 aprile, salvo nuove disposizioni, per un numero massimo di 14 ore al giorno, dalle 5 alle 23. La temperatura massima consentita è "di 20 gradi celsius + 2 gradi di tolleranza per tutti gli edifici a esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18 gradi + 2 di tolleranza.



